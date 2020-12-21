"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $140

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $114, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На последнем заседании ФРС разрешила всем банкам проводить buy back, а также увеличивать размер дивидендов. Эта новость позитивна для банковского сектора. Особенно стоит выделить компанию JPMorgan Chase & Co., которая по закрытию торгов в пятницу объявила об обратном выкупе акций на сумму более $30 млрд", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения, текущая картина выглядит как фигура "флаг". Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $140. При покупке на объем 25%, риск на портфель составит 1,05 %", - пишут эксперты "Финама".

JPMorgan Chase & Co. - американский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, финансовые услуги частным лицам и малому бизнесу, коммерческий банкинг, проведение финансовых транзакций и управление активами.

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