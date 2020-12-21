Вероятно снижение индекса S&P 500 в понедельник - "Фридом Финанс"

Вероятно снижение индекса S&P 500 и тестирование уровня 3645 пунктов в понедельник, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к консолидации. Индикаторы RSI и MACD демонстрируют формирование "медвежьей" дивергенции. Волатильность в преддверии Рождества будет угасать. В случае ухода индекса широкого рынка ниже 3640 пунктов его краткосрочные перспективы ухудшатся", - считает аналитик компании Михаил Денисламов.

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