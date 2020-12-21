Рубль, скорее всего, укрепится в 2021 году до 71 руб./$1 - Газпромбанк

Рубль, скорее всего, укрепится в 2021 году до 71 руб./$1 на фоне повышения среднегодовых цен на нефть до $54,6 за баррель, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Динамика курса рубля в уходящем году складывалась под влиянием нескольких факторов. Прежде всего, это масштабное падение нефтяных котировок и геополитика. Однако рубль завершает декабрь на ~10% крепче минимумов этого года. В 2021г мы ожидаем сохранения тренда на укрепление на фоне роста цен на нефть и снижения риск-премии для России", - отмечает эксперт инвестбанка Сергей Коныгин.

Весеннее падение цен на нефть имело ограниченный эффект на рубль, напоминает Коныгин. Обвал нефтяных котировок на 60% в марте привел в действие целый арсенал защитных инструментов валютного рынка со стороны Банка России. ЦБ РФ начал финансировать выпадающие экспортные доходы продажей валюты из своих резервов, а также проводить регулярные продажи валюты в рамках бюджетного правила. Всего во 2К20 регулятор продал 20 млрд долл., что позволило стабилизировать валютный рынок. При этом повышение цен на золото привело к тому, что золотовалютные резервы регулятора даже выросли за год на 30 млрд долл., до 590 млрд долл.

"Мы ожидаем в 2021г укрепления валютного курса до 71,0 руб./$1 на фоне повышения среднегодовых цен на нефть до 54,6 долл. за барр. Однако динамика нефтяных котировок будет неоднородной в течение следующего года. Мы ожидаем, что цены на нефть превысят $60 за барр. в 2К21 на фоне роста глобального спроса на нефтепродукты, а затем опустятся до $48 за барр. в 4К21 по причине увеличения добычи нефти в ряде стран (Ливия, Иран, Венесуэла и США). "Качели" на нефтяном рынке наложат свой отпечаток и на динамику курса рубля. Однако действие бюджетного правила продолжит сдерживать влияние нефтяных котировок на валютный рынок. При благоприятной конъюнктуре начнется покупка валюты, что будет ограничивать укрепление рубля", - прогнозирует Коныгин.

Также эксперт Газпромбанка ожидает в следующем году снижения премии за риск. Несмотря на сильные фундаментальные преимущества России (низкая инфляция, умеренный спад ВВП, невысокий уровень госдолга), динамика рубля в 2020 г. оказалась близкой к наиболее уязвимым странам ЕМ (Турция, Бразилия и др.). "По нашим оценкам, курс рубля в 2020 г. был недооценен относительно равновесного значения на 2- 3 рубля. Эта величина (помимо всего прочего) включает геополитическую премию за риск. В новом году мы ожидаем снижения геополитической напряженности в адрес России. Это означает, что динамика рубля станет менее волатильной и будет соответствовать динамике группы стабильных валют в ЕМ, таких как Венгрия, Румыния и др.", - заключает Коныгин.

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