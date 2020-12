Цена нефти в январе 2021 года может возвратиться в коридор $40-45/барр. - BCS GM

.

BCS Express представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли PPL Corp., Vertex Pharmaceuticals, Jacobs Engineering Group, Salesforce.com Inc. и Cisco Systems Inc., говорится в комментарии инвесткомпании. Новичок в топ-5 текущей недели... читать дальше

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $114, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На последнем заседании ФРС разрешила всем... читать дальше

BCS Express 17 декабря 2020 года открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc.". Цена входа: уровни $200-210 за штуку, потенциальная доходность: 20-22%; горизонт инвестирования: I-II квартал 2021 года, стоп-лосс: $178, говорится в комментарии инвесткомпании. Торговый план инвестиционной идеи по... читать дальше

Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на акции Pfizer Inc., Moderna Inc. и Baidu Inc. на текущей неделе, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко. "11 декабря регуляторы одобрили вакцину Pfizer от COVID-19. Бумаги отреагировали снижением "по факту". Акции PFE... читать дальше