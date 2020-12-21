Цена нефти в январе 2021 года может возвратиться в коридор $40-45/барр. - BCS GM

Цена нефти в январе 2021 года может возвратиться в коридор $40-45 за баррель, говорится в обзоре эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова.

"Значительного потенциала для роста нефтяных котировок с текущих уровней мы не видим; в то же время мы не исключаем коррекции в ценах: мы по-прежнему ожидаем, что в январе 2021 г. они могут возвратиться в прежний коридор $40-45/барр.", - отмечает Тихомиров.

Также эксперт инвесткомпании подчеркивает, что ралли на нефтяном рынке было основано на двух главных факторах: ожиданиях быстрого восстановления спроса в мировой экономике вслед за спадом заболеваемости коронавирусом в 2021г, а также на ожиданиях дополнительных вливаний ликвидности со стороны властей ведущих стран. Вместе с тем ни текущая, ни ожидаемая в ближайшие месяцы ситуации в области макроэкономики больших поводов для оптимизма не дают: спрос на сырье, скорее всего, останется слабым, по крайней мере, до 2К21. Однако Тихомиров признает, что пока такие риски продолжают игнорироваться.

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