Диапазон колебаний рубля в следующем году составит 65-75руб./1$ - BCS GM

Коридор колебаний рубля в 2021 году составит 65-75 руб./1$, при этом возможно укрепление российской валюты до 70-71 руб./1$ к концу года, говорится в обзоре эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова.

Тихомиров полагает, что в 2021г определяющее влияние на курс рубля будут оказывать три фактора: отношение к риску на мировых рынках (и сопутствующие притоки/оттоки из рисковых активов), динамика цен на нефть, а также геополитика.

"Вслед за ожидаемыми в 2021г улучшениями в мировой и российской экономиках, повышением спроса на сырье и интереса инвесторов к риску, а также в отсутствие новой эскалации в отношениях между РФ и странами Запада, курс рубля может продолжить укрепляться. Широкий коридор колебаний российской валюты в следующем году составит 65-75 руб./1$; наш базовый сценарий предполагает укрепление до 70-71 руб./1$ на конец года", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

"Рост оптимизма инвесторов относительно перспектив мировой экономики в ноябре-декабре 2020 г., сопровождавшийся значительным усилением притоков капитала в рисковые активы и сырье, оказал существенное влияние на валютные курсы, - напоминает Тихомиров. - Главным итогом стало быстрое ослабление спроса доллары США - индекс американской валюты упал до двухлетних минимумов. Это привело к усилению курсов подавляющего большинства валют против доллара, включая евро, британский фунт, швейцарский франк и йену. Значительно укрепились также валюты сырьевых экономик; рубль не стал исключением".

Курс российской валюты в начале декабря переместился из прежнего коридора в 76-78руб./1$, в котором он находился с сентября, в диапазон 72-74руб./1$. Поддержке рубля, по мнению эксперта BCS GM, способствовали увеличение притока средств в фонды, инвестирующие в Россию, а также резкое снижение объема свободной ликвидности в российском банковском секторе после рекордных размещений Минфином нового рублевого госдолга. В итоге профицит ликвидности, который в начале 2020 г. находился на уровнях RUB 3-4 трлн, в середине декабря сменился ее дефицитом - первым с августа 2017 г.

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