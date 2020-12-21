Индекс Мосбиржи, вероятно, закроет торги понедельника в диапазоне 3245-3280 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, вероятно, закроет торги понедельника в диапазоне 3245-3280 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Индекс Мосбиржи в понедельник к 11:00 снизился на 1,1% на фоне падения нефтяных цен на 3%. Поводом для распродаж на большинстве сырьевых рынков стали опасения инвесторов в отношении доступности лондонских бирж деривативов для инвесторов из ЕС. Негативный эффект оказывают и новости об обнаружении в Великобритании и ряде других европейских стран нового штамма коронавируса, а также ужесточение карантина. На этом фоне фактор прогресса в продолжающихся переговорах по Brexit отошел для инвесторов на второй план", - комментирует Осин.

Китайский рынок акций отыграл ростом решение Народного банка оставить без изменений базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) и продолжить в среднесрочном периоде поддержку экономического восстановления в 2021 году.

Также эксперт указывает, что в качестве защитных на новости о продлении запущенной в сентябре 2019 года программы выкупа акций на сумму до 3 млрд руб. до конца 2021 года выступили бумаги АФК "Система". На 18 декабря 2020 года 100%-я "дочка" корпорации "Система-Финанс" выкупила 120,6 млн акций на сумму 1,6 млрд рублей.

Хуже рынка, по мнению эксперта "Фридом Финанс", выглядят "индексные" акции Сбербанка, хотя новости вокруг компании становятся более позитивными. Появилась информация о том, что Сбер за год увеличил выручку от направления облачных IT-услуг SberCloud примерно в 15-20 раз. iKS-Consulting оценивает весь рынок облачных сервисов в России по итогам 2020 года в 100 млрд руб. SberCloud находится в числе крупнейших компаний отрасли с долей 6,2%.

"Несмотря на ухудшение информационного фона, спад может быть остановлен за счет больших объемов ликвидности, как это неоднократно происходило в последние месяцы. До конца дня наиболее вероятна позитивная динамика на рынке акций. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3245-3280 пунктов", - заключает Осин.

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