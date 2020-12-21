Вполне возможно смещение рубля в диапазон 74,0-75,0 руб./$1 в ближайшее время - "ЛОКО- Инвест"

Вполне возможно смещение рубля в диапазон 74,0-75,0 руб./1$ в ближайшее время, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвест".

"Пятничное ослабление рубля на 0,6% при снижении большинства ЕМ валют в пределах 0,2-0,8% не было особенным, хотя, видимо, часть инвесторов предпочли зафиксировать позиции в рубле непосредственно перед решением ЦБ по ставке. Само по себе решение сохранить ее на уровне 4,25% с более осторожным сигналом на будущее (шансы на ее понижение снизились) для рубля, как минимум, нейтрально, хотя частичная фиксация прибыли в ОФЗ нерезидентами может на какое-то время повысить спрос на валюту. В более долгосрочной перспективе сохранение неотрицательных реальных ставок по рублям - это поддержка для курса. Также в пятницу и следующий понедельник нас ждут основные налоговые выплаты, далее - дивиденды ряда крупных компаний. Поэтому частичная поддержка у рубля сохранится, хотя коррекция в диапазон 74,00-75,00/USD в ближайшее время вполне возможна", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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