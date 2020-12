BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Pfizer, Moderna и Baidu

Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на акции Pfizer Inc., Moderna Inc. и Baidu Inc. на текущей неделе, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко.

"11 декабря регуляторы одобрили вакцину Pfizer от COVID-19. Бумаги отреагировали снижением "по факту". Акции PFE близки к зоне поддержки $37,5-36,5. От этой зоны возрастет вероятность отскока бумаг в район $39", - указывает Холоденко.

Комитет независимых советников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в четверг рекомендовал одобрить вакцину Moderna. После этого ожидается, что FDA одобрит препарат, который станет вторым в США после вакцины от Pfizer. "Особой реакции на сообщение не было. Пик бумаг пришелся на начало декабря, за этим последовало снижение. Котировка на пятницу - $141. Зона поддержки, откуда возрастет вероятность нового захода наверх - $130-125", - отмечает эксперт BCS Express.

Бумаги Baidu на минувшей неделе выросли на слухах о подготовке к созданию собственных электромобилей. Baidu рассматривает такую возможность и уже провела переговоры с некоторыми автопроизводителями, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Весной 2020 г. Baidu завершила строительство самого крупного в мире полигона для тестирования беспилотных автомобилей в Пекине. В среду бумаги уткнулись в статическое сопротивление $200. В случае прорыва сопротивления следующим уровнем может стать отметка $210. На откате поддержка - $185", - отмечает Холоденко.

