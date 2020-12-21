Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,8-76,5 руб./$1 и на уровне 89,7-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

" Российская валюта корректируется в связи со снижением интереса инвесторов к риску, а также вслед за динамикой валют развивающихся стран на глобальном рынке. Факторами давления в ближайшее время для рубля выступают возможные новые санкции со стороны США, а также динамика мировых площадок, которые могут перейти к снижению на фоне новостей о новом штамме коронавируса в Великобритании и закрытии транспортного сообщения с этим государством (в выходные большинство стран ЕС и других регионов объявили о прекращении сообщения с Англией). Решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% рубль отыграл без единой динамики, однако перспектива дальнейшего снижения ставки будет воспринята положительно", - отмечает Тузов.

Нефтяные котировки продолжают рост на перспективах восстановления спроса после массовой вакцинации в развитых странах мира. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,38% и составила 52,21 долларов за баррель, поднявшись до уровней февраля 2020 года, констатирует эксперт "Универ Капитала". Цена январских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 1,57% и составила 49,1 долларов за баррель.

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