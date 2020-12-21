Возможно смещение рубля в диапазон 75-76 руб./$1 - Росбанк

Возможно смещение курса рубля в диапазон 75-76 руб./$1 в случае усиления внешнего негатива, говорится в комментарии Росбанка.

"Довольно резкое переключение настроений на мировых рынках может вынудить участников локального валютного рынка занять защитные позиции. Первая реакция на решение и коммуникацию Банка России была умеренно негативной и для облигаций и для рубля, однако очередной виток ослабления курса способен усилить резонанс на фоне хеджирования позиций перед длительными январскими праздниками. Рубль уже устремился к 75 руб./$1, а в случае усиления внешнего негатива пара может прочно освоиться в интервале 75-76 руб./$1", - пишут аналитики Росбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.