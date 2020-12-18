Рубль в начале следующей недели, вероятно, будет торговаться около 74 руб./$1 - Sber CIB

Рубль в начале следующей недели, вероятно, будет торговаться около 74 руб./$1, отмечается в комментарии Sber CIB.

"Рубль стал слабеть в пятницу из-за новых подробностей о хакерской атаке на США, а доллар, похоже, начал корректироваться после глобального ослабления. В этих условиях рубль может в начале следующей недели торговаться около 74. Однако нарастающее предложение валюты от экспортёров перед уплатой 320 млрд руб. налогов в следующую пятницу может позволить рублю вернуться к 73 за доллар, если не будет эскалации геополитической напряженности", - пишут аналитики банка.

Также эксперты отмечают, что ликвидность нефтяного рынка в преддверии рождественских каникул снижается, а его участники с определенным оптимизмом оценивают перспективы 2021 года (после весьма драматичного 2020), чему способствуют надежды на восстановление спроса на фоне расширения вакцинации от коронавируса и появления дополнительных фискальных стимулов. Аналитики Sber CIB ожидают, что до конца года нефть продолжит торговаться немного выше отметки $50/барр. Brent.

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