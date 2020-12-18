"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Petropavlovsk с целью 34,9 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,27%, стоп-приказ: 30,69 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Рост стоимости золота за последние 2 недели помог компании преодолеть нисходящий тренд. Несмотря на возросший интерес к рисковым активам, золото сохраняет потенциал роста к $2000/унцию. Менеджмент компании прогнозирует рост выручки и прибыли компании в 2021 году, что делает компанию хорошим выбором в текущий момент", - считают эксперты инвесткомпании.

Аналитики "Финама" рекомендуют покупку бумаг от текущего уровня. "При объеме позиции 20% и выставлении стоп-заявки на 30,69 руб. риск на портфель составит 0,61%", - указывают они.

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