.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 на следующей неделе - УБРиР
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 декабря 2020 года 15:15
Рубль будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль на следующей неделе, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 89,5-91 руб./EUR1, считает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. Центробанк РФ продолжает вести мягкую денежно-кредитную политику, оставив ключевую ставку без изменений. При этом регулятор продолжит продажу валюты для снижения волатильности. Все это не будет способствовать укреплению рубля, полагает эксперт банка. Предыдущее укрепление рубля произошло на фоне роста цен на нефть, констатирует Зотов. Сейчас существенных изменений в этом плане не ожидается, динамика курса рубля будет следовать за изменением нефтяных котировок. К концу года, по мнению эксперта, возможно укрепление российской валюты под влиянием налоговых выплат. "На фоне укрепления рубля к доллару и евро мы видим также укрепление европейской валюты к доллару до 1,23. В США продолжается мягкая денежно-кредитная политика, на фоне чего индекс доллара опустился до уровня 90. Рождественские каникулы добавят неопределенности на мировых финансовых рынках. Прогноз по курсу рубля на следующей неделе: 73-74 руб./$1, 89,5-91 руб./EUR1", - указывает Зотов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
18 декабря 2020 года 19:25
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Норникеля, ФосАгро и Детского мира на следующей неделе
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Норильского никеля", "ФосАгро" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Несмотря на рекордный штраф и последствия пандемии коронавируса, акции "Норникеля" показали новый исторический максимум,... читать дальше
.18 декабря 2020 года 17:51
Котировки золота могут приблизиться к уровню $1900 за тройскую унцию в конце текущего года, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на золото вернулись в диапазон $1850-1900/унцию благодаря слабости доллара и надеждам на принятие программы стимулов экономики США. Поддержали сантимент и... читать дальше
.18 декабря 2020 года 17:36
Возможно снижение котировок акций "Газпрома" до уровня 197 рублей, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Котировки акций "Газпрома" в пятницу коррекционно снижаются после достижения в четверг пика с февраля текущего года (215,38 руб.), констатирует эксперт. "С технической точки... читать дальше
.18 декабря 2020 года 17:15
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CarMax Inc. с целью $109 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $99,3, потенциальная доходность: 9,76%, стоп-приказ: $95,57, говорится в комментарии инвестиционной компании. "22 декабря отчитывается один из крупных продавцов... читать дальше
.18 декабря 2020 года 16:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Petropavlovsk с целью 34,9 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,27%, стоп-приказ: 30,69 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Petropavlovsk - одна из крупнейших... читать дальше
.18 декабря 2020 года 16:13
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие полгода маловероятно, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку (4,25%) из-за существенного усиления инфляционных процессов, но в то же время комментарий оказался более жестким, чем мы... читать дальше
.18 декабря 2020 года 15:45
Внешних сигналов на усиление снижения на российском рынке акций в настоящее время нет, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Индексы Мосбиржи и РТС снизились в первой половине торговой сессии в пятницу, но отступили от района краткосрочных поддержек 3230 и 1380... читать дальше
.18 декабря 2020 года 13:47
Акции "Газпрома" обладают потенциалом для роста в 21% с целевым уровнем 258 руб. за штуку, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Акции "Газпрома", которые демонстрируют восходящую динамику последние несколько дней, на новостях о возобновлении работ по укладке труб для финализации... читать дальше
.18 декабря 2020 года 13:21
Котировки акций нефтегазового сектора, банков и ритейлеров в пятницу продолжат расти на фоне фиксации прибыли инвесторами по некоторым бумагам, говорится в комментарии Альфа-банка. По мнению аналитика инвестбанка Джона Волша, в преддверии выходных на российском рынке акций можно ожидать фиксации... читать дальше
.18 декабря 2020 года 12:48
Инвесторы на российском рынке акций, вероятно, сместят внимание в сторону бумаг "второго эшелона", говорится в комментарии главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Снижение рынка акций вряд ли будет сильным и продолжительным. Скорее всего, перекупленность будет сниматься волатильным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.