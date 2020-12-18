Котировки акций нефтегазового сектора, банков и ритейлеров в пятницу продолжат расти - Альфа-банк

Котировки акций нефтегазового сектора, банков и ритейлеров в пятницу продолжат расти на фоне фиксации прибыли инвесторами по некоторым бумагам, говорится в комментарии Альфа-банка.

По мнению аналитика инвестбанка Джона Волша, в преддверии выходных на российском рынке акций можно ожидать фиксации прибыли на фоне отсутствия новых катализаторов роста: на рынках царит неопределенность, так как в США может начаться шатдаун, а между тем споры в Конгрессе по поводу пакета стимулов на сумму $900 млрд не утихают.

"После сильного ралли с конца октября акции многих российских циклических компаний приближаются к перекупленным уровням, поэтому в пятницу мы ожидаем, что инвесторы будут фиксировать прибыль по некоторым бумагам в ожидании новых катализаторов роста в форме пакета стимулов в США. Сильные цены на нефть (Brent по-прежнему торгуется выше $50/барр. и слабый курс доллара (DXY +0,1% до 89,90), который торгуется на минимумах последних двух с половиной лет, благоприятны для курса рубля, и мы ожидаем, что акции российского нефтегазового сектора в пятницу по-прежнему будут идти вверх. Спросом будут пользоваться и акции банков и ритейлеров. Напомним, что в 13:30 мск состоится последнее в этом году заседание ЦБ по ключевой процентной ставке, которая, как мы полагаем, останется на прежнем уровне 4,25%", - отмечает Волш.

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