Инвесторы на рынке акций РФ сместят внимание в сторону бумаг второго эшелона - "Алор Брокер"

Инвесторы на российском рынке акций, вероятно, сместят внимание в сторону бумаг "второго эшелона", говорится в комментарии главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Снижение рынка акций вряд ли будет сильным и продолжительным. Скорее всего, перекупленность будет сниматься волатильным боковиком, - пишет эксперт компании. - При этом ждем перетекания инвестиционного капитала в акции "второго эшелона", который слабо участвовал в недавнем росте рынка акций. Здесь рекомендуем обратить внимание на дивидендные бумаги электроэнергетики".

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