Уралсиб ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 4,25% в пятницу

Аналитики Уралсиба ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% по итогам заседания ЦБ РФ в пятницу, говорится в обзоре корпорации.

Ускорение инфляции в последние недели не оставило шансов для снижения ставки на заседании в пятницу, считает аналитик корпорации Ирина Лебедева. "Даже если ЦБ связывает нынешнее ускорение роста цен исключительно с действием краткосрочных факторов, сам факт, что ключевая ставка стала отрицательной в реальном выражении, будет препятствовать дальнейшему снижению. К тому же ситуация в реальном секторе хоть и остается довольно тяжелой, но в целом данные здесь оказались лучше консенсус-прогноза, - пишет она. - В этих условиях, когда интриги относительно самого решения по ставке практически нет, внимание переключается на риторику ЦБ, которая вполне может ужесточиться".

Во-первых, полагает эксперт, может не прозвучать или видоизмениться комментарий относительно того, что пространство для дальнейшего снижения ставки остается.

Во-вторых, считает Лебедева, регулятор может начать подготавливать почву к возможному повышению ключевой ставки в следующем году. "Наш базовый сценарий предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 4,25% до конца следующего года, постепенное ужесточение начнется лишь в 2022 г., но если повышенный уровень инфляции сохранится и в будущем году, ЦБ может быть вынужден пойти на более раннее начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики", - указывает она.

Заседание в пятницу не является опорным, так что формального пересмотра макроэкономического прогноза не запланировано. Тем не менее, отмечает эксперт Уралсиба, ЦБ вполне может уточнить оценку инфляции на текущий год, исходя из уже опубликованных данных, а также дать обновленный прогноз на следующий год. "Глобального пересмотра прогноза для этого не требуется, скорее, регулятор может отметить, что сейчас на первый план, возможно, выйдет проинфляционный сценарий, который был описан в опубликованном в сентябре докладе "Основные направления денежно-кредитной политики на 2021-2023 гг.". В рамках этого сценария как раз и предполагалось более раннее начало цикла повышения ключевой ставки", - указывает Лебедева.

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