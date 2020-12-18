Идея дня: возможное IPO eMag или его продажа приведут к росту акций Naspers - "ВТБ Мои Инвестиции"

Возможное IPO eMag или его продажа приведут к росту цены акций Naspers, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

По мнению экспертов инвестбанка, один из способов заработать на пвредстоящих IPO интернет-ретейлеров - купить акции владельца выходящей на IPO компании, как это можно было сделать, покупая АФК Систему перед IPO Ozon. В частности, интересен входящий в топ-10 глобальных акций "ВТБ Мои Инвестиции" Naspers - владелец крупнейшего интернет-магазина в Румынии eMag, возможность IPO которого рассматривалась несколько месяцев назад, согласно заявлениям менеджмента.

"Потенциальная рыночная стоимость eMag, по нашим оценкам, исходя из мультипликатора P/S аналогов, составит менее 10% от стоимости Naspers. Это означает, что потенциальное влияние на акции Naspers будет меньше, чем то, что мы видели с другими холдинговыми компаниями, которые проводили IPO своих подразделений интернет-торговли. Тем не менее, мы считаем, что возможное IPO eMag или его продажа приведут к росту цены акций Naspers", - указывают аналитики инвестбанка.

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