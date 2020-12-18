Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3250-3300 пунктов в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3250-3300 пунктов в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Роман Антонов.

"Российский рынок акций может начать торги в пятницу с небольшой коррекции вниз на фоне негативных настроений на мировых рынках, но фактор высоких цен на нефть окажет поддержку, что позволит индексу Мосбиржи удержаться в диапазоне 3250-3300 пунктов", - пишет Антонов в комментарии ПСБ.

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