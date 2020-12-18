Рубль сместится в диапазон 73-75 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс рубля сместится в диапазон 73-75 руб./$1 в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На сложившемся негативном внешнем фоне рубль утром пятницы перейдет к ослаблению, в результате чего пара доллар/рубль сможет отыграть большую часть потерь четверга и подняться выше 73 руб./$1. В дальнейшем преобладание продаж в рубле может сохраниться, что позволит американской валюте вновь закрепиться в диапазоне 73-75 руб./$1, - прогнозирует Зварич. - Под конец дня, в случае улучшения внешней конъюнктуры, рубль скомпенсирует часть потерь. При этом в ближайшие сессии, на наш взгляд, доллар продолжит движение в коридоре 73-75 руб./$1".

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