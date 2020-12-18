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18 декабря 2020 года 09:24
Рубль сместится в диапазон 73-75 руб./$1 в пятницу - ПСБ
Курс рубля сместится в диапазон 73-75 руб./$1 в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "На сложившемся негативном внешнем фоне рубль утром пятницы перейдет к ослаблению, в результате чего пара доллар/рубль сможет отыграть большую часть потерь четверга и подняться выше 73 руб./$1. В дальнейшем преобладание продаж в рубле может сохраниться, что позволит американской валюте вновь закрепиться в диапазоне 73-75 руб./$1, - прогнозирует Зварич. - Под конец дня, в случае улучшения внешней конъюнктуры, рубль скомпенсирует часть потерь. При этом в ближайшие сессии, на наш взгляд, доллар продолжит движение в коридоре 73-75 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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