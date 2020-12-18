ЦБ Азербайджана в пятницу обсудит вопрос об учетной ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 6,5%

Баку. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в пятницу рассмотрит вопрос о параметрах учетной ставки, которая в настоящее время составляет 6,5% годовых.

Аналитики Газпромбанка (ГПБ) прогнозируют, что ЦБА, вероятно, примет решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 6,5%.

"В условиях усиления пандемии и повторного ужесточения ограничительных мер ведущими экономиками, ЦБА, вероятно, сфокусируется на поддержании макроэкономической стабильности. Об этом говорит опубликованный по итогам предыдущего заседания пресс-релиз, отражающий серьезную обеспокоенность азербайджанского Центробанка внешней неопределенностью", - отмечают аналитики ГПБ в обзоре по Азербайджану.

По их мнению, ключевые аргументы в пользу сохранения ставки на текущем уровне - это акцент на поддержании макроэкономической стабильности и усиление рисков проинфляционного давления со стороны стран - ключевых торговых партнеров Азербайджана.

"В условиях нарастания пандемии и повторного ввода жестких ограничительных мер ведущими экономиками сформировались условия для усиления внешних рисков. Эти риски могут быть сглажены успешной массовой вакцинацией от COVID-19, но эффект от нее может проявиться лишь на горизонте нескольких месяцев. Мы рассматриваем это как серьезный аргумент в пользу концентрации ЦБА на выполнении функции поддержания макроэкономической стабильности в краткосрочной перспективе", - говорится в обзоре.

Говоря об усилении рисков проинфляционного давления, аналитики банка отмечают, что ускорение инфляции в России и Турции в ноябре до 4,4% г/г и 14,03% г/г соответственно может нейтрализовать эффект от замедления инфляции в Китае до отрицательных значений (эти 3 страны являются основными торговыми партнерами Азербайджана).

"Таким образом, потенциальный проинфляционный фактор, который ЦБА обозначал в предыдущих решениях по ставке, усиливается в условиях нарастания пандемии. В оставшееся до конца 2020 года время основную функцию поддержки экономики возьмет на себя бюджет, пик расходов ожидается в декабре. При этом госбюджет Азербайджана по итогам 11 месяцев 2020 года исполнен с профицитом 87,4 млн манатов, или 0,1% ВВП, в то время как мы ожидали расширения дефицита на пике бюджетных расходов. Учитывая, что по итогам года Минфин Азербайджана ожидает дефицит на уровне 4,9% ВВП, пик расходов придется на декабрь", - отмечается в обзоре.

Учитывая обозначенные факторы, по мнению экспертов ГПБ, Центробанк Азербайджана на заседании в пятницу может продлить паузу в смягчении денежно-кредитных условий и сфокусироваться на поддержании макроэкономической стабильности в условиях усиления внешних рисков.

"В связи с этим мы ожидаем сохранения осторожного тона пресс-релиза и отсутствия сигнала о сроках возвращения к смягчению монетарных условий азербайджанским центробанком", - говорится в обзоре.

В 2020 году ЦБА провел 7 заседаний, на которых 4 раза принимал решение о снижении учетной ставки. Последний раз она была понижена в сентябре - на 25 б.п., до 6,5% годовых, после снижения в июне и июле также на 25 б.п. В конце октября Центральный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,5%.

Официальный курс на 18 декабря - 1,7 маната/$1.

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