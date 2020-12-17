Одними из фаворитов рынка акций США в 2021г могут стать бумаги NVIDIA и Splunk - BCS Express

Бумаги NVIDIA Corp. и Splunk Inc. находятся в числе фаворитов предполагаемого роста в 2021 году на рынке акций США, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

Как говорится в комментарии аналитика, бизнес акций роста из технологического сектора, к которым относятся бумаги NVIDIA и Splunk, постоянно расширяется. При этом у компаний высокие прогнозы по выручке и EPS к концу 2021 года (консенсус-прогноз предполагает увеличение выручки на 32,1% к январю 2022 года для NVIDIA и на 23% для Splunk).

Мамонтов также обращает внимание, что подъем котировок акций Splunk ожидается несмотря на убыточность бизнеса компании в настоящее время - за счет высокого потенциала роста клиентской базы и выручки, а также перехода от модели лицензирования к формату подписок.

Самая высокая доходность (36%) в 2021 году, по данным FactSet, ожидается от компании Centene (сектор здравоохранения) - у бизнеса компании уверенно растет прибыль от года к году, пишут аналитики BCS Express, ссылаясь на список MarketWatch из 20 наиболее перcпективных бумаг из индекса S&P 500.

Больше остальных из этого списка доля рекомендаций "покупать" у бумаг Amazon.com Inc. (+23%) и L3Harris Technologies (+21%).

Акции NRG Energy в текущем году снизились сильнее остальных (на 14%), их потенциал роста в 2021 году составляет 34%.

Заслуживает внимания, по данным FactSet, и одна из индустрий будущего - электромобили. Из списка акций индекса S&P 500 к ней относят бумаги General Motors Co. (компания прилагает большие усилия для выпуска на рынок 30 моделей электрокаров к 2025 году).

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