Индекс S&P 500 в четверг, вероятно, закрепится выше 3712 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 в четверг, скорее всего, закрепится выше уровня 3712 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к консолидации, но шансы на возобновление восходящей тенденции становятся сильнее. Накануне был протестирован важный уровень 3710 пунктов. Для уверенного выхода из боковика и продолжения восходящего движения индексу необходимо закрепиться выше этого уровня. В этом случае S&P 500 преодолеет долгосрочную трендовую линию, которая ранее ограничивала покупателей", - указывает аналитик компании Михаил Денисламов.

Эксперт отмечает, что конгрессмены в США продолжают активно обсуждать законопроект о мерах поддержки экономики. "Риск серьезных разногласий между сенаторами сохраняется, но прогресс становится все заметнее. По последним данным, в пакет стимулов могут быть включены единоразовые выплаты населению в размере $600-700, а также надбавка к пособиям по безработице в объеме $300 в неделю до конца марта. Общий объем обсуждаемой программы - около $900 млрд. Многие конгрессмены высказываются в пользу принятия законопроекта в ближайшие дни", - пишет Денисламов.

Ожидаемое одобрение вакцины от Moderna в пятницу также оказывает поддержку позитивным настроениям инвесторов, обращает внимание аналитик "Фридом Финанс".

Еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице выйдут в четверг, напоминает Денисламов. Ожидается снижение показателя с 853 тыс., зафиксированных на предыдущей неделе, до 800 тыс. В последние недели динамика этого показателя сигнализирует об ослаблении рынка труда из-за новых карантинных мер, повторно введенных в ряде штатов, отмечает аналитик.

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