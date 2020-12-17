.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи в четверг завершит торги в диапазоне 3250-3310 пунктов - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 декабря 2020 года 13:42
Индекс Мосбиржи в четверг завершит торги в диапазоне 3250-3310 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи в четверг завершит торги в диапазоне 3250-3310 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". По мнению аналитика инвесткомпании Александра Осина, рынок остается в растущем дневном и недельном тренде, шансы итогового роста котировок акций в четверг вновь преобладают. "Итоги декабрьской сессии ФРС отразили неоднократно демонстрированное её руководством в последние годы стремление к преодолению дефляционных рисков в экономике. ФРС впервые после завершения активного цикла QE четко зафиксировала объем скупки ключевых активов баланса до окончания программы. В условиях значительной активизации прироста денежных агрегатов в последние недели, это сигнал ускорения ценового давления в среднесрочной перспективе. Он, по-видимому, и отыгрывается, нефтяным рынком. Информация ожидаемо транслировалась в улучшение динамики цен на золото и акций золотодобытчиков", - отмечает Осин. Риском для спроса, по мнению эксперта, остается негативное давление на экономику со стороны усиливающихся социально-экономических, искусственных и нерыночных, по сути, ограничений. "Возможны определенные циклические периоды ускорения наращивания активов ФРС - например, в случае принятия урезанного на данный момент до $0,5-0,9 трлн второго антикризисного пакета в США. С учетом существующих экономических взаимосвязей, наращивание бюджетных расходов транслируется первоначально в рост денежного предложения на сегменте сравнительно низкодоходных активов. Позитивная реакция рынка на второго антикризисного пакета в США не будет, возможно, устойчивой в рамках недельного тренда", - считает эксперт инвесткомпании. По его мнению, значительную роль для инвесторов сохраняют угрозы усиления санкционного давления на производителей и риски, связанные с регулированием рынка деривативов. Широкий спектр компаний российского ТЭК демонстрирует в четверг слабую реакцию на активизацию роста нефтяных цен. На взгляд Осина, возможная причина - приближение 31 декабря, последней даты для согласования позиций Британии и ЕС в рамках Brexit. Пока эта дата остается неизменным сроком для заключения торгового договора между Великобританией из ЕС. Информации о значимом прогрессе в переговорах в рамках Brexit нет, а эта информация традиционно значимо влияет на оценочные риски перспектив ограничения доступа европейских инвесторов на лондонские биржи деривативов. "Рынок отыгрывает также информацию ЕЦБ, разрешившего европейским банкам выплачивать дивиденды, хотя выплаты акционерам за 2019 и 2020 годы не должны будут превышать 15% чистой прибыли или 0,2% от базового капитала в зависимости от того, какой показатель выше. Решение свидетельствует о существенном улучшении финансовых перспектив банковского сектора и потенциально должно заметным образом отразиться на оценках справедливой стоимости активов индустрии финансов. В лидерах роста на этом фоне "индексные" акции Сбербанка", - указывает аналитик "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
17 декабря 2020 года 19:09
Индекс РТС в пятницу, скорее всего, снизится до уровня 1390-1420 п., но сохранит при этом потенциал для возобновления роста на следующей неделе, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Индекс РТС вслед за нефтью и зарубежными фондами тестирует новые локальные уровни. Максимум дня расположился... читать дальше
.17 декабря 2020 года 18:42
Бумаги NVIDIA Corp. и Splunk Inc. находятся в числе фаворитов предполагаемого роста в 2021 году на рынке акций США, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов. Как говорится в комментарии аналитика, бизнес акций роста из технологического сектора, к которым относятся бумаги NVIDIA и Splunk,... читать дальше
.17 декабря 2020 года 17:15
Аналитики Julius Baer не видят оснований для возобновления ралли на рынках золота и серебра в следующем году и придерживаются нейтральной позиции по этим драгметаллам, говорится в комментарии. Внимание инвесторов на рынках золота и серебра снова сосредоточилось на перспективах денежно-кредитной... читать дальше
.17 декабря 2020 года 16:51
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции американской компании Home Depot Inc. с прогнозной ценой $351,3 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Наша оценка справедливой стоимости Home Depot на ближайшие 12 месяцев составляет $379,4 млрд или же $351,3 на акцию, что предполагает... читать дальше
.17 декабря 2020 года 16:00
Аналитики "Фридом Финанс" позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций FedEx Corp. на ожидании позитивного прогноза на 2021 год от менеджмента корпорации, сообщается в аналитическом материале. "В четверг квартальные результаты представит логистический гигант FedEx Corp. За последнее время... читать дальше
.17 декабря 2020 года 15:33
Потенциал роста котировок акций золотодобытчиков ограничен в настоящее время в связи с отсутствием сигналов к закреплению цен на золото выше $1900 за тройскую унцию, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова отмечает, в частности,... читать дальше
.17 декабря 2020 года 15:10
Индекс S&P 500 в четверг, скорее всего, закрепится выше уровня 3712 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к консолидации, но шансы на возобновление восходящей тенденции становятся сильнее. Накануне был протестирован важный уровень 3710 пунктов. Для... читать дальше
.17 декабря 2020 года 14:39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $280 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $ 212, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Salesforce (salesforce.com Inc.) - американская... читать дальше
.17 декабря 2020 года 14:12
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 0,04605 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: закрытие выше 0,03889 руб., потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 0,0357 руб. , говорится в комментарии инвестиционной компании. "Несмотря на не самые... читать дальше
.17 декабря 2020 года 12:34
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать GDR Mail.ru Group от уровня 2200 руб. с целью 2400 руб. на срок до 6 месяцев", открытую 14 октября 2020 года, в связи с достижением стоп-лосса на уровне 2050 руб., сообщается в комментарии инвесткомпании. "Позитивные драйверы не реализовались -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.