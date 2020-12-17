Индекс Мосбиржи в четверг завершит торги в диапазоне 3250-3310 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи в четверг завершит торги в диапазоне 3250-3310 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". По мнению аналитика инвесткомпании Александра Осина, рынок остается в растущем дневном и недельном тренде, шансы итогового роста котировок акций в четверг вновь преобладают.

"Итоги декабрьской сессии ФРС отразили неоднократно демонстрированное её руководством в последние годы стремление к преодолению дефляционных рисков в экономике. ФРС впервые после завершения активного цикла QE четко зафиксировала объем скупки ключевых активов баланса до окончания программы. В условиях значительной активизации прироста денежных агрегатов в последние недели, это сигнал ускорения ценового давления в среднесрочной перспективе. Он, по-видимому, и отыгрывается, нефтяным рынком. Информация ожидаемо транслировалась в улучшение динамики цен на золото и акций золотодобытчиков", - отмечает Осин.

Риском для спроса, по мнению эксперта, остается негативное давление на экономику со стороны усиливающихся социально-экономических, искусственных и нерыночных, по сути, ограничений.

"Возможны определенные циклические периоды ускорения наращивания активов ФРС - например, в случае принятия урезанного на данный момент до $0,5-0,9 трлн второго антикризисного пакета в США. С учетом существующих экономических взаимосвязей, наращивание бюджетных расходов транслируется первоначально в рост денежного предложения на сегменте сравнительно низкодоходных активов. Позитивная реакция рынка на второго антикризисного пакета в США не будет, возможно, устойчивой в рамках недельного тренда", - считает эксперт инвесткомпании. По его мнению, значительную роль для инвесторов сохраняют угрозы усиления санкционного давления на производителей и риски, связанные с регулированием рынка деривативов.

Широкий спектр компаний российского ТЭК демонстрирует в четверг слабую реакцию на активизацию роста нефтяных цен. На взгляд Осина, возможная причина - приближение 31 декабря, последней даты для согласования позиций Британии и ЕС в рамках Brexit. Пока эта дата остается неизменным сроком для заключения торгового договора между Великобританией из ЕС. Информации о значимом прогрессе в переговорах в рамках Brexit нет, а эта информация традиционно значимо влияет на оценочные риски перспектив ограничения доступа европейских инвесторов на лондонские биржи деривативов.

"Рынок отыгрывает также информацию ЕЦБ, разрешившего европейским банкам выплачивать дивиденды, хотя выплаты акционерам за 2019 и 2020 годы не должны будут превышать 15% чистой прибыли или 0,2% от базового капитала в зависимости от того, какой показатель выше. Решение свидетельствует о существенном улучшении финансовых перспектив банковского сектора и потенциально должно заметным образом отразиться на оценках справедливой стоимости активов индустрии финансов. В лидерах роста на этом фоне "индексные" акции Сбербанка", - указывает аналитик "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.