BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать GDR Mail.ru от уровня 2200 руб."

BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать GDR Mail.ru Group от уровня 2200 руб. с целью 2400 руб. на срок до 6 месяцев", открытую 14 октября 2020 года, в связи с достижением стоп-лосса на уровне 2050 руб., сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Позитивные драйверы не реализовались - опережающая динамика IT-сектора сменилась отставанием при появлении новостей о скором распространении вакцины. Несмотря на локальную просадку котировок, долгосрочный позитивный взгляд на бумаги Mail.ru Group сохраняется", - отмечают аналитики BCS Express.

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