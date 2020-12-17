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17 декабря 2020 года 11:46
Котировки нефти могут подняться к уровню $53/барр. - "Финам"
Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $53 за баррель, говорится в комментарии "Финама". Цены на "черное золото" продолжают в четверг восходящее движение четвертую торговую сессию подряд и находятся на девятимесячных максимумах, констатирует ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа Анна Зайцева. Нефтяные котировки поддержала статистика от агентства EIA, показавшая сокращение запасов сырой нефти в США на минувшей неделе. Помимо этого, отмечает эксперт, росту цен на нефть способствуют общие позитивные настроения на глобальных рынках в ожидании принятия нового пакета стимулирующих мер в США, что благоприятствует спросу на рисковые активы. "Цена нефти марки Brent достигла нового максимума, при этом растущий тренд подтверждается динамикой стохастического осциллятора: текущее значение индикатора выше его предыдущего локального пика. Ближайшей целью движения на данный момент выступает уровень $53 за баррель", - указывает Зайцева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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