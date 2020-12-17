Котировки нефти, скорее всего, протестируют в четверг уровень $52/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, протестируют в четверг уровень $52 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Продолжается восходящая динамика на рынке нефти, обусловленная повышенным аппетитом инвесторов к рисковым активам, отмечает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

Вакцинная эйфория и повышенные ожидания восстановления мировой экономики и спроса на энергоносители в следующем году плюс надежда на скорое согласование экономических стимулов в США - все это толкает цены на нефть вверх, указывает Крылова. "Считаем, что нефть марки Brent при поддержке оптимистичного сантимента в четверг продолжит расти и может протестировать уровень $52 за баррель", - пишет она.

Статистика от Минэнерго США вышла заметно сильнее данных от API: запасы сырой нефти сократились на 3,1 млн барр., запасы бензинов выросли на 1 млн барр., а дистиллятов выросли всего на 167 тыс. барр. Добыча нефти в США чуть снизилась - до 10,5 млн барр./день.

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