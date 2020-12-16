Индекс РТС, вероятно, будет торговаться в четверг в диапазоне 1380-1400 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс РТС, скорее всего, будет торговаться в четверг в диапазоне 1380-1400 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс РТС консолидируется в среду вечером в нижней части диапазона 1390-1410 пунктов. Растущий импульс еще не потерян, однако вероятность краткосрочной коррекции нарастает, - отмечает аналитик компании Валерий Емельянов. - На четверг мы прогнозируем боковой тренд с небольшими колебаниями в пределах 1380-1400 пунктов".

Заявления, сделанные центробанками США, еврозоны и РФ, будут определять динамику в конце текущей недели. В базовом сценарии это снижение по индексу РТС еще на 20-30 пунктов, считает эксперт "Фридом Финанс", так как все больше игроков будут фиксировать прибыль, накопленную за минувшие недели в котировках.

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