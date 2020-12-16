Газпром удерживает фондовые индексы РФ от более серьезного снижения - BCS Express

Акции "Газпрома" сохраняют восходящую динамику в среду, оставаясь около полугодовых вершин, при этом в целом на российском рынке наблюдаются негативные настроения, обусловленные ухудшением геополитической обстановки, говорится в комментарии BCS Express.

"Российские фондовые индикаторы к текущему моменту обновили дневные минимумы, опустившись в небольшой плюс. В то же время бумаги "Газпрома" прибавляют 1,7% около отметки 204,3 руб. (17:55 мск). Так как вес газового монополиста в наших индексах составляет почти 13%, он удерживает фондовые индикаторы от более серьезного снижения", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Более сильная динамика "Газпрома", по мнению аналитиков, обеспечена двумя ключевыми драйверами. Во-первых, в пятницу появилась новость о возобновлении достройки трубопровода "Северный поток 2", который готов на 94%.

Во-вторых, цены на газ в Европе продолжают рост, обновляя максимальные за полтора года уровни. Эта тенденция обусловлена в большей степени холодными температурными условиями в Северном полушарии. Также поддержку оказывает ожидание восстановления спроса на топливо на фоне оптимистичных новостей по вакцине от COVID-19, подчеркивается в комментарии BCS Express.

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