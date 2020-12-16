Вероятна консолидация рубля в диапазоне 72,77-74,05 руб./$1 - BCS Express

Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 72,77-74,05 руб./$1 до появления весомых драйверов, говорится в комментарии BCS Express.

Несмотря на благоприятный внешний фон, курс рубля в среду показывает относительно слабую динамику из-за санкционных рисков, возросших на фоне ухудшения геополитической обстановки, отмечает эксперт Дмитрий Бабин.

"Пара доллар/рубль вернулась в середину диапазона 72,77-74,05 руб./$1 и, вероятно, продолжит в нем консолидироваться до появления весомых драйверов. Сигналом о выходе из консолидации будет служить закрытие "часовой свечки" ниже уровня 72,6 руб./$1 или выше 74,05 руб./$1. В этом случае мы сможем рассчитывать на формирование более устойчивого направленного движения", - пишет Бабин.

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