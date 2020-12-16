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16 декабря 2020 года 16:49
Вероятна консолидация рубля в диапазоне 72,77-74,05 руб./$1 - BCS Express
Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 72,77-74,05 руб./$1 до появления весомых драйверов, говорится в комментарии BCS Express. Несмотря на благоприятный внешний фон, курс рубля в среду показывает относительно слабую динамику из-за санкционных рисков, возросших на фоне ухудшения геополитической обстановки, отмечает эксперт Дмитрий Бабин. "Пара доллар/рубль вернулась в середину диапазона 72,77-74,05 руб./$1 и, вероятно, продолжит в нем консолидироваться до появления весомых драйверов. Сигналом о выходе из консолидации будет служить закрытие "часовой свечки" ниже уровня 72,6 руб./$1 или выше 74,05 руб./$1. В этом случае мы сможем рассчитывать на формирование более устойчивого направленного движения", - пишет Бабин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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