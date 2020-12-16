Котировки акций НЛМК могут перейти к коррекции вниз - "Велес Капитал"

Снижение объемов покупок в бумагах "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК") в последние дни указывает на риск нисходящей коррекции котировок его акций, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

Котировки акций "НЛМК" в среду продолжают обновлять исторические максимумы на общем оптимизме в отношении сталелитейщиков, констатирует эксперт инвесткомпании.

"С технической точки зрения, бумаги "НЛМК" уже несколько сессий выглядят перекупленными, при этом объемы на повышении цен в последние дни падают, что указывает на риски перехода к нисходящей коррекции, - пишет Кожухова. - У текущих значений имеет смысл частично фиксировать прибыль или сохранять позиции, а сигналом в пользу начала коррекции стало бы закрепление цены акции ниже 210 руб. В последнем случае котировки могут направиться (как минимум) в район 202-206 руб."

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