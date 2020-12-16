Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3200-3300 пунктов - "Фридом Финанс"

Краткосрочные риски для покупателей в среду существенно повысились, но до конца дня позитивная динамика на рынке акций РФ сохранится, индекс Мосбиржи завершит торги в диапазоне 3200-3300 пунктов, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Давление на рынок по-прежнему оказывают противоэпидемиологические ограничения, которые вынуждены вводить некоторые штаты и европейские государства, - отмечает эксперт. - В этих условиях есть вероятность ослабления спроса на бумаги "Норильского никеля", которые в последние месяцы были локомотивом роста фондового рынка. Руководитель департамента по работе с инвестиционным сообществом Норникеля Михаил Боровиков подтвердил планы рекомендовать дивидендную политику, которая базировалась бы на показателе свободного денежного потока, а не EBITDA. CAPEX компании в ближайшие годы должны существенно увеличиться, и упомянутое изменение дивидендной политики на десятки процентов сократило бы выплаты акционерам".

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" за январь-сентябрь по РСБУ составила 903,7 млрд руб. В четвертом квартале из-за курсовой разницы убыток компании превысит 200 млрд руб., но это будет компенсировано за счет роста прибыли от основной деятельности и процентных доходов. Негативная реакция рынка публикацию отчетности, на взгляд Осина, будет недолгой.

Акции "ЛУКОЙЛа" в среду торгуются последний день с дивидендами, что, на взгляд эксперта, означает высокую вероятность их снижения.

"Поводом для покупок акций Tинькофф Банка стали ожидания их включения в индекс MSCI, которые усилились после продажи в рамках SPO 10,7 млн глобальных депозитарных расписок и увеличения доли акций в свободном обращении до 58,4%. Еще одной причиной роста котировок TCS выступает ожидание роста маржи после реализации мер монетарного стимулирования, а также улучшение прогнозов выручки и чистой прибыли в следующем году", - пишет Осин.

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