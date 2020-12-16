"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CVS Health Corp. с целью $79,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 14,7%, стоп-приказ: $64,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"CVS Health - американская медицинская компания, владеющая аптечной сетью CVS Pharmacy, CVS Caremark, поставщиком услуг медицинского страхования, а также многими другими брендами. Чистая прибыль CVS Health по GAAP за 9 мес. 2020 г. составила $6,217 млрд, увеличившись на 27,2% по сравнению с $4,887 млрд в предыдущем году. Розничные аптеки, такие как CVS Pharmacy, будут играть решающую роль в вакцинации американцев в массовом масштабе. Аптека CVS, имеющая пропускную способность до 25 млн прививок в месяц, была выбрана для проведения вакцинации против COVID-19 в более чем 40 000 медицинских учреждений", - пишут аналитики "Финама".

С точки зрения технического анализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, ближайшим сопротивлением выступает уровень в $74,5. "При покупке на 10% и выставлении стоп заявки на $64,8, риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск - 1,94", - указывают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.