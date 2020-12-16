Рублю, вероятно, будет сложно уйти под отметку 73 руб./$1 - "Санкт-Петербург"

Курсу рубля, вероятно, будет сложно уйти под отметку 73 руб./$1 в настоящее время, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Активность торгов на валютном рынке постепенно снижается при приближении к концу года, также инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС. Поэтому рублю будет сложно преодолеть отметку в 73 руб./$1, которая выглядит обоснованным локальным минимумом в условиях сохраняющихся рисков новых ограничительных мер и замедления восстановления экономики", - считают аналитики банка.

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