Евро, вероятно, продолжит укрепление до уровня 1,2500 - "Финам"

Евро может продолжить укрепление по отношению к доллару с возможной целью движения на уровне 1,2500, говорится в комментарии "Финама".

Тенденция к ослаблению американской валюты сохраняется в среду, констатирует ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа Анна Зайцева. Так, индекс доллара DXY снижается на 0,04% и находится вблизи отметки 90,382, а курс EUR/USD прибавляет 0,10% и торгуется на уровне 1,21611.

"Котировки EUR/USD консолидируются вблизи уровня предыдущего максимума, расположенного у отметки 1,2174, при пробитии которого возможно продолжение восходящего движения. При таком сценарии следующей целью движения выступит уровень 1,2500. Стохастические линии перешли в благоприятное для покупок положение, однако находятся вблизи зоны перекупленности, что говорит об ограниченном потенциале роста по инструменту в краткосрочной перспективе", - констатирует эксперт "Финама".

Ключевым фактором, способствующим снижению курса доллара, остается довольно высокий аппетит к риску на мировых рынках в надежде на успехи массовой вакцинации населения в крупнейших странах, указывает Зайцева. При этом до конца текущей недели ожидается сертификация вакцины против COVID-19 производства компании Moderna. Так, вчера Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердило, что данный препарат наряду с высокой эффективностью не имеет серьезных побочных эффектов. Комиссия FDA соберется в четверг для принятия окончательного решения по этой вакцине.

Помимо этого, отмечает аналитик компании, позитивные настроения участников рынка связаны с ожиданиями скорого утверждения нового пакета стимулирующих мер в США. Надежды на положительный исход переговоров между республиканцами и демократами возросли после того, как лидер республиканского большинства в Конгрессе Митч Макконнелл заявил, что Конгресс не завершит год без согласования данного законопроекта.

Главным событием среды станет пресс-конференция и объявление ключевой ставки ФРС по итогам двухдневного заседания. Федрезерв, вероятно, сохранит нынешние параметры денежно-кредитной политики без изменений, однако интерес будет представлять общая оценка регулятором текущего состояния американской экономики, ее будущих перспектив, а также необходимости применения дополнительных мер монетарного стимулирования, отмечает Зайцева.

Помимо этого, по ее мнению, в среду следует обратить внимание на публикацию предварительных декабрьских данных по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в Германии, еврозоне и США. Также в еврозоне выйдут данные по сальдо торгового баланса и объемам строительства за октябрь, а в Штатах станут известны данные по розничным продажам и объему товарно-материальных запасов.

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