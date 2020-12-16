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16 декабря 2020 года 12:32
Спрос на евробонды и локальные облигации ЕМ, скорее всего, будет высоким в 2021 году - "Ренессанс Капитал"
Спрос на евробонды и локальные облигации ЕМ, скорее всего, будет высоким в 2021 году, отметила руководитель отдела анализа долгового рынка "Ренессанс Капитала" Мария Радченко в ходе пресс-брифинга "Россия и другие развивающиеся рынки. Подводим итоги и ждем разворота трендов". По мнению эксперта, долговые развивающиеся рынки (ЕМ) практически полностью восстановились после коррекции, при этом кредитные ставки на развивающихся рынках либо достигли исторических минимумов, либо близки к ним, а доходность еврооблигаций ЕМ нащупывает дно. "Спрос на еврооблигации ЕМ вырастет в 2021г из-за перетока инвестиций из развитых рынков на развивающиеся ввиду низкой доходности на развитых рынках. Дефицит предложения еврооблигаций EM будет способствовать снижению доходности, а также ограничивать ликвидность торгов и снижать риски коррекции", - полагает Радченко. На взгляд эксперта инвесткомпании, снижение рисков девальвации национальных валют ЕМ и потенциал укрепления валют повышают привлекательность локальных облигаций. В частности, доходность корпоративных рублевых облигаций составляет 6-8%, что заметно выше ставок по депозитам. "Мы считаем, что в 2021г фокус на развивающихся рынках обеспечит большую доходность при приемлемом уровне риска. Облигации эмитентов из стран с рейтингом В/ВВ (Турция, Бразилия, Беларусь, Украина, Узбекистан) предлагают лучшее соотношение риск/доходность. Мы отдаем предпочтение корпоративным выпускам из-за более низких рыночных рисков, кредитное качество будет улучшаться по мере восстановления экономической активности", - пишет Радченко. Также аналитик указывает, что объем рынка еврооблигаций российских эмитентов с 2017 г. сократился почти на 30% до $134 млрд, причем объем банковских бумаг упал почти на 50%. Ограниченное предложение бумаг российских эмитентов мотивирует инвесторов к географической диверсификации, но проблема в том, что объем еврооблигаций ЕМ также падает с развитием локальных рынков облигаций развивающихся стран. "Несмотря на ноябрьское ралли, момент для размещения свободных средств в корпоративные облигации все еще подходящий, - считает Радченко. - Мы ожидаем дальнейшего снижения доходности, что принесет инвесторам дополнительный доход от роста цены бумаг. С точки зрения эмитентов сейчас отличный момент для привлечения долга по самым низким ставкам". Низкие доходности UST оказывали поддержку долговым рынкам EM на протяжении всего 2020г. Риск роста доходностей UST по мере восстановления мировой экономики пандемии является одной из основных угроз для долговых рынков ЕМ в будущем, предупреждает эксперт "Ренессанс Капитала". Для российских долговых рынков одним из рисков является потенциальное введение санкций со стороны США, отметила в ходе пресс-брифинга "Ренессанс-Капитала" экономист по России и СНГ Софья Донец. По ее оценке, введение санкций может иметь наиболее существенное воздействие на вторичный рынок еврооблигаций и/или первичный либо вторичный рынок ОФЗ. Между тем, как полагает Донец, вероятность такого сценария составляет 5%. Эксперт подчеркнула, что в случае введения санкций возможно ослабление рубля относительно доллара США на 15-25% и повышение рисковой премии на Россию около 2 п.п. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ-2
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