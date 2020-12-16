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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $50-52/барр. в среду - ПСБ
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16 декабря 2020 года 10:32

Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $50-52/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти марки Brent в среду, скорее всего, останутся в диапазоне $50-52 за баррель, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Нефть Brent продолжает расти, чуть менее сдержанными темпами, чем раньше, на новостях о старте вакцинной кампании и подвижек властей США в плане согласования экономических стимулов, - констатирует аналитик ПСБ Екатерина Крылова. - Так, помимо наращивания поставок вакцины от Pfizer, в США до конца недели планируется принятие решения по вакцине Moderna. По программе стимулов идут обсуждения, но в позитивном ключе, что увеличивает шансы на ее принятие. Речь идет о стимулах на 908 млрд долл., из которых 748 млрд долл. пойдет на поддержку МСБ и безработных".

Статистика от API не порадовала: запасы сырой нефти выросли на 2 млн барр., бензинов - на 0,8 млн барр., дистиллятов - на 4,8 млн барр. В фокусе среды - данные от Минэнерго США, напоминает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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