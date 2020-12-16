Рубль может укрепиться до 73 руб./$1 в среду - Sber CIB

Рубль, вероятно, сможет укрепиться до 73 руб./$1 в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Утром в среду рынки стабильны, в центре внимания инвесторов будет решение ФРС США. По мнению экспертов Sber CIB, обновленные прогнозы регулятора могут предполагать масштабное восстановление американской экономики в 2021 году, что поддержит спрос на риск. В этих условиях доллар может подешеветь к валютам развивающихся рынков на 0,5-1%, и рубль подорожает до 73 руб./$1.

Цена на нефть марки Brent поднялась, но к вечеру в среду возможно ее снижение, считают аналитики. По оценкам Sber CIB, катализатором коррекции может стать еженедельная статистика по товарным запасам углеводородов в США - если эти данные будут негативно восприняты рынком, баррель нефти марки Brent к вечеру среды может подешеветь до $50.

Возможно небольшое снижение доходности ОФЗ на фоне укрепления рубля, но не исключен и небольшой её рост, если Минфин предложит существенную премию на аукционах в среду, отмечают в Sber CIB.

Также аналитики Sber CIB не ожидают особых изменений на российском фондовом рынке в среду, но не исключено, по их мнению, снижение котировок при негативных новостях в течение дня.

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