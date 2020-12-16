Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Факторами укрепления национальной валюты выступили котировки нефти, которые перешли к росту на новостях о возможном принятии пакета стимулов по итогам заседания ФРС США. Кроме того, рынки позитивно восприняли информацию о начале массовой вакцинации в развитых странах. Инвесторы также ожидают ближайшего заседания ЦБ РФ, по итогам которого, как прогнозируется, регулятор оставит ключевую ставку на уровне 4,25%", - отмечает Тузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,05% и составила 50,82 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Цена январских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 1,43% и составила 47,6 долларов за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.