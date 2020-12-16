Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут решение ФРС США и макростатистика:

- Главное событие для глобальных рынков - решение ФРС США по денежно-кредитной политике;

- Рынок нефти ждет еженедельной статистики Управления энергетической информации США по товарным запасам углеводородов в стране.

- Ожидаются предварительные индексы PMI за декабрь для развитых стран, в Великобритании выйдут данные по инфляции, в США - по розничным продажам, в России - недельный ИПЦ.

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