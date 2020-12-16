Поводов для стремительного ослабления рубля в настоящее время нет - BCS Express

Поводов для стремительного ослабления рубля в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Пара USD/RUB после спуска до 72,8 руб./$1 на этой неделе отскочила к 74 руб./$1, а во вторник вновь начала снижаться. В результате по доллару мы сейчас видим начало боковой консолидации. При прочих равных поводов для стремительного ослабления рубля пока нет. Ситуацию может изменить более глубокий откат цен на нефть или обострение геополитических факторов. Без этого локальный коридор 72,8-74 руб./$1 останется актуальным", - говорится в комментарии аналитика.

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