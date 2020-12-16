Возможным ориентиром для индекса Мосбиржи является уровень 3225 пунктов - BCS Express

Возможным ориентиром для индекса Мосбиржи является уровень 3225 пунктов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Что касается индекса Мосбиржи, то снижение последних двух сессий пока выглядит довольно скромным по сравнению с масштабом прошедшего ралли. Но на фоне умеренного повышения других рынков наша динамика видится излишне негативной, - указывает Карпунин. - Тем более что цены на нефть остаются около рекордных значений последних месяцев (фьючерсы Brent во вторник прибавили почти процент и закрывались около $50,75 за баррель)".

По мнению аналитика, ближайшим ориентиром снизу по индексу Мосбиржи выступает предыдущий исторический максимум - район 3225 пунктов. Если эта отметка будет пройдена, то коррекция продолжится ближе к 3160 пунктам, полагает Карпунин.

Российский рынок акций во вторник попробовал оперативно отыграть потери понедельника, однако подъем достаточно быстро прекратился, констатирует он. "Опережающий рост в "голубых фишках" мы уже не наблюдаем, а обороты торгов в ближайшее время будут постепенно сокращаться вплоть до январских праздников", - отмечает он.

Эксперт BCS Express также отмечает, что фаза коррекции - это не обязательно снижение. "Снять накопленную за полтора месяца перекупленность можно простым переходом в формат боковика. Этому может способствовать общее снижение торговой активности в связи с приближением конца года. В таких условиях может начаться период, когда попеременно выстреливают отдельные инструменты второго эшелона без важных корпоративных новостей - подобные ситуации ранее мы видели много раз. Например, накануне что-то подобное наблюдалось в бумагах "Ленты" (+4,4%). Новые максимумы показали и бумаги "ФосАгро" (+2,3%).Если же говорить о "голубых фишках", то устойчивее остальных могут выглядеть акции "Газпрома" на фоне роста цен на газ", - указывает Карпунин.

Также аналитик отмечает, что в условиях недостатка свежих драйверов роста развивающиеся рынки вновь нервно реагируют на тяжелую ситуацию с пандемией, заставляющую вводить ограничения во многих странах. Фактор начала вакцинации уже был заложен в цены ранее и воспринимается лишь в качестве среднесрочной поддержки.

Ситуация на рынке акций США при этом во вторник развивалась по позитивному сценарию, констатирует эксперт BCS Express. Ближе к закрытию индекс S&P 500 торговался в плюсе на 1,3%. Главным локомотивом роста выступили акции Apple Inc., подскочившие на 5% на сообщениях о планах увеличения объема производства iPhone. Центральным событием среды станут заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. В фокусе будут комментарии регулятора по поводу перспектив программы количественного смягчения (QE).

"В среду на Московской бирже последний день перед закрытием реестра для получения дивидендов сразу у трех крупных компаний: "ЛУКОЙЛа", X5 Retail Group и "Юнипро". В четверг эти бумаги откроются с небольшими гэпами вниз. Сильнее остальных снизятся акции "Юнипро", так как дивдоходность находится на уровне 3,9% по текущим ценам. А вот для "ЛУКОЙЛа" отсечка может оказаться практически незаметной, ведь выплаты составят всего 46 руб. за штуку", - указывает Карпунин.

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