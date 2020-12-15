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15 декабря 2020 года 18:40
Акции Qualcomm перепроданы из-за чрезмерно негативной реакции рынка на новость от Apple - аналитики
Акции Qualcomm Inc. перепроданы из-за чрезмерно негативной реакции рынка на новость от Apple Inc. о начале разработки собственных модемов свидетельствуют данные опроса аналитиков, проведенного Bloomberg, говорится в комментарии Sber CIB. "Qualcomm является лидером на рынке модемов 5G, и у неё высокие прогнозы выручки на 2021-2022 годы. Не исключено, что через несколько лет Apple может полностью перейти на модемы собственного производства. В этом случае Qualcomm может потерять часть или даже весь доход от Apple, который составляет практически десятую часть её выручки. Сумма для бизнеса значительная, однако Qualcomm, вероятно, сможет переориентировать часть своих поставок на азиатский регион, например, китайской корпорации Huawei. Не секрет, что внешняя политика нового американского президента может благоприятствовать Китаю", - отмечают эксперты. При этом аналитики обращают внимание, что разработка модема может занять у Apple много времени, поскольку он является сложной составляющей смартфона. Кроме того, в 2019 году между Apple и Qualcomm было заключено лицензионное соглашение на шесть лет на использование сотовых модемов Qualcomm в смартфонах Apple. Справедливая стоимость акций Qualcomm, по оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, составляет 11657 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 11% на ближайшие 12 месяцев. Apple в прошедшую пятницу заявила, что начинает разработку собственных сотовых модемов. Модем - одна из важнейших составляющих смартфонов, предоставляющая доступ в интернет и возможность совершать звонки. Уже много лет Apple пользуется модемами компании Qualcomm, с которой с недавнего времени они спорят по вопросу лицензионных платежей, отмечают эксперты Sber CIB. Решение о разработке собственного компонента позволит в долгосрочной перспективе снизить зависимость от Qualcomm. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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