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15 декабря 2020 года 17:48
Ухудшение внешнего фона притормозило укрепление рубля - "Финам"
Рубль в начале текущей недели растерял часть достигнутых позиций, поводом для смены настроений на рынке стало ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, говорится в комментарии аналитика "Финама" Анны Зайцевой. Так, в Германии было объявлено о введении полномасштабного карантина с 16 декабря. Также локдауны планируются в Нью-Йорке и Лондоне. При этом позитивный фактор начала вакцинации населения в крупнейших странах отошел на второй план, поскольку эффект от этого будет ощутим не ранее второй половины 2021 года. "Вместе с тем, цены на нефть удерживаются вблизи максимальных значений с марта текущего года, что благоприятно для российской валюты, - указывает Зайцева. - В начале текущей недели наблюдалась временная просадка нефтяных котировок после публикации ежемесячного доклада ОПЕК: организация ухудшила свой прогноз мирового спроса на следующий год на 350 тыс. баррелей в сутки. Тем не менее, падение было полностью "выкуплено", и цена нефти марки Brent вернулась на уровень выше $50 за баррель". Для нефтяных цен, как и для других рисковых активов, ключевым фактором, определяющим направление движения, остается ситуация с пандемией коронавируса. Если фокус внимания участников сместится с долгосрочных перспектив восстановления экономики на краткосрочные эффекты пандемии, на мировых рынках может последовать снижение аппетита к риску и, соответственно, падение цен на нефть и ослабление рубля, полагает эксперт "Финама". Также аналитик отмечает, что с 7 декабря был сокращен объем валютных интервенций Минфина на 0,3 млрд руб., до 2,2 млрд руб. ежедневно. В настоящий момент совокупный объем продаж валюты Минфином и Банком России составляет 6,3 млрд руб. в день. С начала следующего года валютные интервенции сократятся еще на 2,9 млрд руб. за счет окончания программы продажи валюты, полученной ЦБ от сделки с акциями Сбербанка. "Таким образом, поддержка российской валюте со стороны регулирующих органов продолжит постепенно ослабевать, что может сыграть свою отрицательную роль при смене настроений на мировых рынках в худшую сторону", - полагает Зайцева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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