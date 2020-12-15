"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 214 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: 204 руб., потенциальная доходность: 5,9%, стоп-приказ: 198 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Строительство газопровода "Северный поток - 2" возобновлено. Баржа "Фортуна" укладывает участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями. Ранее компания "Газпром экспорт", принадлежащая ПАО "Газпром", начала поставки газа в Германию по долгосрочному контракту с австрийской OMV. Совокупность этих факторов дает возможность предположить, что востребованность российского газа в Европе высока", - отмечается в комментарии инвесткомпании.

С точки зрения технического анализа, бумага торгуется в восходящем канале, преодолев важный уровень сопротивления - 200 руб. "Мы рекомендуем покупать при возобновлении роста и ухода котировок выше 204 руб. При объеме позиции 20% и выставлении стоп заявки на 198 руб., риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск - 1,67", - указывают эксперты "Финама".

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