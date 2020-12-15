Пора продавать акции роста и облигации инвестиционного уровня - ITI Capital

Аналитики ITI Capital рекомендуют продавать акции роста, облигации инвестиционного уровня и другие низкодоходные бонды, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы подтверждаем наше мнение, что до конца года участники рынков будут пребывать в приподнятом настроении. Все сходятся во мнении, что активы переоценены лишь частично, в т.ч. акции и облигации IT-сектора и телекомов, чего нельзя сказать об акциях роста/циклических акциях, облигациях и валюте, которые последние два месяца выступали основным драйвером рынков", - отмечают эксперты ITI Capital.

Огромная ротация на фондовом рынке набирает обороты на фоне ожиданий массовой вакцинации. "Ротация началась совсем недавно (середина октября), и есть большой потенциал, чтобы ее отыграть, - полагают аналитики. - Продавайте акции роста, облигации инвестиционного уровня и другие низкодоходные бонды".

Инвесторы не будут ждать, пока будет привито все население Земли, им просто нужно убедиться в том, что в процессе не будет сбоев. Таким образом, есть высокие побочные риски, которые эксперты ITI Capital советуют принимать по внимание.

Инвестиционные возможности:

- Развивающиеся фондовые рынки (EM): Россия, Бразилия, Мексика и Украина.

- Развитые фондовые рынки (DM): Великобритания, Испания, Италия и Германия.

- Валюта EM: Россия, Мексика, Бразилия - потенциал роста, по меньшей мере, 10% в среднесрочной перспективе.

- Долларовые облигации: Латинская Америка, высокодоходные бонды США и Великобритании. Местные рынки облигаций с положительной величиной реального керри-трейда останутся наиболее привлекательными, считают специалисты ITI Capital.

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