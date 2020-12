BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Splunk Inc., Jacobs Engineering Group, Westrock Co., Salesforce.com Inc. иCisco Systems Inc., говорится в комментарии инвесткомпании.

"Новичок в нашем списке на этой неделе - Splunk, - подчеркивают аналитики инвесткомпании. - . Компания занимается разработкой ПО для анализа данных. Переход на новую бизнес-модель стал причиной слабых результатов в текущем финансовом 2021 г. Тем не менее отказ таких компаний как Adobe и Autodesk от бессрочных лицензий в пользу подписок обеспечил им сильный и быстрый рост, а также высокую рентабельность. Мы считаем, что Splunk сможет достичь аналогичных результатов. Наша долгосрочная рекомендация по бумаге - "Покупать"".

Сохраняют позиции в топ-5 акции Westrock. Компания осуществляет производство упаковки для потребительского сектора. Аналитики отмечают эффективное управление WestRock и большой опыт работы в отрасли и ожидают после пандемии высокий спрос на продукты и сервисы компании.

Остается в фаворитах Jacobs Engineering Group. "Мы подтверждаем наш прогноз EPS компании на финансовый 2021 г. в размере $6,20 (на уровне ориентиров менеджмента) и устанавливаем оценку на финансовый 2022 г. на отметке $6,90. Мы повышаем целевую цену до $120 с $110, что предполагает подразумевает прогнозный P/E на финансовый 2021 г. на уровне 19,4х и потенциальную доходность 14% с учетом дивидендов", - отмечают эксперты BCS.

Удерживает место в лидерах Cisco Systems - один из ключевых игроков на рынке сетевого оборудования. Результаты компании за финансовый I квартал 2021 г. превзошли консенсус: выручка снизилась на 9% г/г, а скорректированная не-GAAP EPS упала на 10% г/г.

Сохраняют аналитики инвесткомпании позитивный взгляд и на Salesforce. Компания специализируется на облачных решениях в сфере софта для управления персоналом. Результаты за финансовый III квартал 2020 г. оказались сильными: скорректированная EPS прибавила 17% за счет роста выручки на 2%, несмотря на влияние пандемии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.