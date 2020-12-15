Рынок ОФЗ находится под влиянием разнонаправленных факторов - Уралсиб

Рынок ОФЗ находится в настоящее время под влиянием разнонаправленных факторов: повышенный спрос на рисковые активы на мировом рынке и отсутствие пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в РФ, говорится в обзоре Уралсиба.

С одной стороны, указывают эксперты корпорации, на мировом рынке сохраняется повышенный спрос на рисковые активы, одновременно с этим растут цены на нефть и укрепляется рубль.

С другой стороны, ускорение инфляции в России не оставляет пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Более того, обращают внимание аналитики Уралсиба, постепенная ее нормализация может начаться раньше, чем изначально предполагалось, что приведет к росту доходности на российском долговом рынке. В результате держатели ОФЗ заняли выжидательную позицию, оборот в этом сегменте упал.

"Активность на рынке ОФЗ по-прежнему остается крайне низкой, складывается впечатление, что до пятничного заседания ЦБ РФ (18 декабря) инвесторы не хотят предпринимать никаких шагов", - отмечают аналитики Ирина Лебедева и Наталия Березина.

Минфин во вторник объявит композицию бумаг для первичных аукционов, которые состоятся в среду. "Практически наверняка выбор будет сделан в пользу ОФЗ 26235 с погашением в 2031 г. В дополнение может быть предложен еще один выпуск ОФЗ с фиксированным купоном, а также линкер ОФЗ 52003. Рассчитывать на высокий спрос сейчас не приходится, ситуация с ликвидностью не слишком благополучная, поэтому перетока средств на долговой рынок не наблюдается", - полагают эксперты Уралсиба.

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