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15 декабря 2020 года 11:22
Индекс S&P 500, возможно, продолжит снижение до уровня 3600 пунктов - BCS Express
Индекс S&P 500 может продолжить снижение, целью которого, вероятно, станет уровень 3600 пунктов, говорится в комментарии BCS Express. Индекс S&P 500 по итогам торгов в понедельник снизился на 0,4%, остановившись на отметке 3647,33 пункта, констатируют аналитики. "Несмотря на открытие с гэпом вверх, один из ключевых индексов американского рынка завершил торги в понедельник снижением. За исключением первого часа на сессии преобладали продажи, что нашло отражение в устойчивом внутридневном нисходящем тренде. "Медвежья" свеча на дневном графике может сигнализировать, с технической точки зрения, о продолжении снижения в рамках коррекционного сценария. Потенциальной целью может выступить круглая отметка 3600 пунктов. Подтверждающим сигналом будет спуск ниже 3635 пунктов", - считают в BCS Express. Также эксперты обращают внимание, что на среднесрочном горизонте взгляд на индекс остается умеренно позитивным. "Перспектива вакцинации может поддерживать позитивные настроения на рынке и в значительной степени смягчать возможные негативные новости, связанные с COVID-19. По мере дальнейшего обновления максимумов ожидается продолжение восходящего тренда, целью которого может стать круглый уровень 4000 пунктов", - пишут они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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