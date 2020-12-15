Индекс S&P 500, возможно, продолжит снижение до уровня 3600 пунктов - BCS Express

Индекс S&P 500 может продолжить снижение, целью которого, вероятно, станет уровень 3600 пунктов, говорится в комментарии BCS Express.

Индекс S&P 500 по итогам торгов в понедельник снизился на 0,4%, остановившись на отметке 3647,33 пункта, констатируют аналитики.

"Несмотря на открытие с гэпом вверх, один из ключевых индексов американского рынка завершил торги в понедельник снижением. За исключением первого часа на сессии преобладали продажи, что нашло отражение в устойчивом внутридневном нисходящем тренде. "Медвежья" свеча на дневном графике может сигнализировать, с технической точки зрения, о продолжении снижения в рамках коррекционного сценария. Потенциальной целью может выступить круглая отметка 3600 пунктов. Подтверждающим сигналом будет спуск ниже 3635 пунктов", - считают в BCS Express.

Также эксперты обращают внимание, что на среднесрочном горизонте взгляд на индекс остается умеренно позитивным. "Перспектива вакцинации может поддерживать позитивные настроения на рынке и в значительной степени смягчать возможные негативные новости, связанные с COVID-19. По мере дальнейшего обновления максимумов ожидается продолжение восходящего тренда, целью которого может стать круглый уровень 4000 пунктов", - пишут они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.