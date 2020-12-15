Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $50-52/барр. во вторник - ПСБ

Котировки нефти марки Brent во вторник, скорее всего, останутся в диапазоне $50-52 за баррель, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Нефть марки Brent после достижения максимумов марта находится под давлением: прогнозы ОПЕК по спросу несколько охладили пыл спекулянтов, отмечают эксперты банка.

Так, по сравнению с прошлым прогнозом, картель ухудшил ожидания по спросу на 2021 год на 0,35 млн барр./день (рост на 5,9 млн барр./день, до 96,89 млн барр./день) из-за неопределенности влияния пандемии коронавируса на транспортный сектор, особенно в 1П21.

Аналитики ПСБ обращают внимание, что во вторник в фокусе инвесторов будут статданные от API, в среду - от Минэнерго США. Ожидается небольшое снижение запасов сырой нефти при росте запасов дистиллятов. "Несмотря на более слабые ожидания ОПЕК, мы считаем, что оптимизм инвесторов на фоне быстрого старта вакцинации продолжит тянуть за собой и спрос на рисковые активы", - пишут эксперты ПСБ.

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