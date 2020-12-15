Идея дня: акции Darden Restaurants, Chipotle Mexican Grill и Shake Shack привлекательны для покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают акции Darden Restaurants, Chipotle Mexican Grill и Shake Shack Inc. привлекательными для покупок в связи с возможностью опережающей динамики роста цен акций компаний США, ориентированных на внутренний спрос, говорится в комментарии.

"Цены на акции компаний США, ориентированных на внутренний спрос (особенно те, которые выиграют от скорой вакцинации), могут показать опережающую динамику на фоне возможной слабости пары евро/доллар и роста потребления в США, - пишут эксперты инвестбанка. - Нам нравится Darden Restaurants, которая управляет ресторанами в основном в США и Канаде. Компания в пятницу публикует квартальную отчётность, и это может стать дополнительным катализатором. Другие варианты - Chipotle Mexican Grill и Shake Shack Inc."

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